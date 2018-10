Petite pause : Emmanuel et Brigitte Macron passeront trois jours en Normandie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Et le repos semble nécessaire. Un proche d'Emmanuel Macron confiait au Parisien il y a quelques jours s'inquiéter pour son état de santé. "Il a pris cher" avait-il déclaré affirmant que le chef de l'Etat était "épuisé".

C'est une pause certainement salutaire dans un agenda présidentiel bien rempli. A l'occasion du weekend de la Toussaint, Emmanuel Macron passera trois jours de vacances en Normandie avec sa femme Brigitte selon les informations du Parisien. Une pause présidentielle avant d'entamer une tournée dans 11 départements du nord et de l'est de la France pour commémorer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale.

