Une petite fille découvre une épée dans le lac où aurait été jetée Excalibur

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Lego, en repli aux USA et en Europe, va supprimer 1 400 emplois

Une bien belle histoire…un peu battue en brèche par le père de la nouvelle reine, qui pense que l'épée trouvée par sa fille n'a rien d'une relique moyenâgeuse mais aurait été réalisée il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. "Sans doute un vieil accessoire de tournage de cinéma" a-t-il jugé. Mais libre à vous de préférer une version plus "légendaire".

C'est dans les eaux brumeuses de ce plan d'eau – selon le folklore local - que la mythique épée Excalibur a été jetée par le chevalier de la Table ronde Bédivère, après la mort du roi Arthur lors de la bataille de Camlann, afin de la rendre à la Dame du Lac. Alors qu'il jetait l'épée dans l'eau, une main a jailli de la surface, s'est emparée de l'arme, et a disparu à nouveau dans l'eau.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres