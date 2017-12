Le Petit Larousse : 5 nouveaux mots entrés dans le dictionnaire en 2017

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

La France ne sera bientôt plus la cinquième puissance mondiale

Prévisions pour 2018 - L'Inde va doubler la France et le Royaume-Uni

En savoir plus

- In fine, Youyouter, v. i. signifie lancer des youyous à l’occasion de certaines cérémonies. (Un mot qui vient du Maghreb).

- Faroter, v. t., un mot qui vient du Cameron. Faroter veut dire verser de l'argent à quelqu'un dans le but de le soudoyer. Faroter (un personnage influent) pour obtenir un poste, par exemple.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres