Les personnalités de la télévision les plus recherchées sur Google sont …

Parmi les recherches Google faites en 2016, les personnalités du monde de la télévision les plus présentes sont, dans l’ordre, Bertrand Chameroy, Gilles Verdez, le journaliste sportif, et Camille Lou, la danseuse de Danse avec les Stars (TF1) et surprise du classement. Les chroniqueurs de Touche pas à mon poste ! sur C8 sont donc très bien placés, d’autant plus que Mathieu Delormeau se classe 9ème.

Bertrand Chameroy, premier donc de ce classement, n’est plus chroniqueur de Touche pas à mon poste !, il présente un talk-show sur W9 intitulé OFNI. Le nombre des requêtes sur Google est sans doute lié à sa rupture avec son ancienne émission et après les révélations qu’avait faites Society sur ce qui se passait dans les coulisses de l’émission présentée par Cyril Hanouna.

A l’époque, il avait été soupçonné d’avoir donné des informations aux journalistes.

Pour Gilles Verdez, c’est sans doute la gifle qu’il a reçu de la part de JoeyStarr qui a fait monter le nombre de requêtes sur le moteur de recherche.

Enfin, Camille Lou avait déchaîné les requêtes après son baiser avec la chanteuse Alizée, compagne du danseur du programme de TF1, Grégoire Lyonnet. C’était une manière de faire taire les rumeurs sur une possible inimité entre les deux artistes.

David Ginola est quatrième du classement, Erika Moulet cinquième.