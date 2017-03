Le père du web s'alarme des dérives de son "bébé"

La créature lui a échappé. Si Tim Berners-Lee restera dans l'histoire comme le père du world wide web (www) qui nous permet aujourd'hui de surfer sur internet, il est peu enthousiaste quant à ce qu'est devenu cet outil. Dans une tribune, publiée sur le site de la Web fondation, il énonce 3 critiques : "Nous avons perdu le contrôle de nos données personnelles" affirme-t-il. "Quand nos données sont conservées dans des silos propriétaires, hors de notre vue, nous perdons les bénéfices que nous pourrions en tirer si nous en avions le contrôle direct et si nous pouvions choisir quand et avec qui les partager." Il fustige de la même façon les gouvernements qui cherchent à espionner et exploiter ces données.

Sa deuxième critique concerne les fameuses "fake new" qui pullulent sur internet. "En exploitant cette science des données et des armées de robots, des personnes mal intentionnées peuvent truquer ce système pour répandre la désinformation à des fins de profits financiers ou politiques" explique Tim Berners-Lee. La dernière critique concerne les publicités politiques. "Les campagnes électorales élaborent désormais des messages publicitaires personnels présentés directement à chaque utilisateur." Une forme de clientélisme numérique.