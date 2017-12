Le père de Meghan "extrêmement blessé" par les propos du prince Harry sur sa famille Markle

En se mariant, le prince Harry va découvrir les joies de devoir composer avec une belle-famille. Et, visiblement, c'est mal engagé avec le père de Meghan Markle, qui n'a pas du tout apprécié les propos tenus récemment par son prince de gendre. Mercredi, le prince Harry a expliqué à la BBC que Meghan Markle et lui avaient passé un Noël "fantastique", avec le reste de la famille royale. "C'était fantastique, elle a vraiment apprécié.Ma famille a adoré l'avoir à ses côtés. Je pense que nous avons une des plus grandes familles que je connaisse (...) Elle s'y intègre et c'est une famille, je suppose, qu'elle n'a jamais eue", a-t-il confié.

Sa demi-soeur, Samantha Markle, 51 ans, a été la première à répondre à ces propos. Sur Twitter, elle a écrit : "Elle a une grande famille qui a toujours été là avec elle et pour elle. Notre foyer était parfaitement normal et quand papa et Doria (la mère de Meghan Markle, ndlr) ont divorcé, nous avons tout fait pour que Meghan ait l’impression d’avoir deux maisons. Personne n’a été laissé de côté, elle était juste trop occupée".

Le frère de Meghan Markle, Thomas Markle Jr, a de son côté ajouté que leur père, Thomas, est profondément blessé par les propos du prince Harry.

Au Daily Mail, il a déclaré : "Elle a eu une très bonne famille. Nous étions aussi proches que possible (...). Nous nous retrouvions pour Noël, pour les vacances, les anniversaires, Thanksgiving... Nous nous retrouvions quelque part, même si nous vivions dans des quartiers différents de la ville [Los Angeles] - nous nous voyions souvent."

"Bien sûr qu'elle avait une famille. Elle a été privilégiée. Elle a eu tout ce qu'elle a toujours voulu", a-t-il ajouté, précisant que Thomas Markle Sr, âgé de 73 ans, est "profondément blessé". "Il a toujours fait en sorte qu'elle ait ce qu'il fallait pour avoir du succès et parvenir là où elle est aujourd'hui".