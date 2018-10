"Mon pays, c'est l'amour" : 300.000 ventes en 24 heures

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Après les inondations dans l’Aude, des aides exceptionnelles du département et de la région

Quand Taïwan s'éveille et réclame un référendum sur son indépendance face à la Chine

Londres : une foule géante demande un second référendum sur le Brexit

16h23 Angleterre: Mourinho et MU frustrés pour deux minutes à Chelsea AFP

16h08 Real Madrid: Lopetegui "plus motivé que jamais" AFP

Avant même la sortie de l'album, porté par le single J'en parlerai au diable", dont un clip en noir et blanc a été dévoilé dans la foulée, 100.000 CD avaient déjà été précommandés par les fans du rockeur : il était donc déjà certifié platine rien que grâce aux pré-commandes.

La maison de disque Warner Music France, qui avait mis en place 800.000 exemplaires dans les magasins, évoque un chiffre hors norme sur le marché de la musique français, et surtout un record dans la discographie du rockeur. Le précédent record du Taulier remontait à 1999 : son album "Sang pour sang", composé par son fils David Hallyday, avait été écoulé à 250.000 exemplaires dès son premier jour et avait fini sa carrière aux alentours des deux millions d'exemplaires vendus. "Mon pays c'est l'amour" aura donc réussi à faire mieux, dans un contexte radicalement différent : le disque est en effet disponible également sur toutes les plateformes de streaming (Deezer, Spotify, Qobuz...) qui représentent aujourd'hui la majorité du marché.

