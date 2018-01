Les Pays-Bas veulent construire une île artificielle pour abriter le plus grand parc éolien au monde

Un parc éolien, c'est bien, mais ca prend de la place. Beaucoup de place. Pour remédier à ce problème, les Pays-Bas ont mis au point un plan ambitieux : construire une ile artificielle en mer du Nord pour soutenir un immense parc éolien, le plus grand au monde. Ce dernier serait édifié du côté du Dogger Bank, un site venteux situé à une centaine de kilomètres des côtes britanniques, et qui reliait le Royaume-Uni au continent européen durant la dernière ère glaciaire.

L'endroit serait surtout propice à accueillir un tel projet et ses deux cents turbines, grâce à ses eaux peu profondes. Le projet fournirait de l'énergie aux Pays-Bas et au Royaume-Uni dans un premier temps, puis en Belgique, en Allemagne et au Danemark ensuite. Le parc éolien, développé par TenneT, opérateur néerlandais, pourrait produire une puissance de 30 gigawatts, et couvrira une surface équivalente, à huit fois la ville de New York.

Comme le souligne Quartz, si le coût des parc éoliens offshores est généralement plus élevé que ceux sur la terre ferme, ils sont généralement plus productifs, le vent ayant tendance à souffler plus fort en pleine mer.