Pays-Bas : une vache s'échappe sur la route de l’abattoir et récolte 50.000 euros

Sur la route de l'abattoir, Hermien a décidé de prendre son destin en main. Après avoir pris ses jambes à son cou, cette vache limousine s'est réfugiée dans un bois des Pays-Bas, et s'y trouve depuis plus d'un mois. "Elle a dû avoir un moment de stress et de panique en voyant le camion. Depuis, nous ne parvenons pas à l'attraper", a expliqué à l'AFP Edo Hamersma, vétérinaire.

Cette histoire a déclenché une vague de solidarité dans le royaume. Le bovin "rebelle", âgé de 3 ans et demi, peut compter sur le soutien d'internautes, qui ont procédé à une collecte pour leur payer une retraite dorée dans un refuge.

Le mouvement de solidarité a permis d'amasser près de 50.000 euros.

La famille royale a même apporté son soutien: "Nous devons sauver la vache Hermien", "achetons-la ensemble pour lui offrir la liberté" a tweeté Pieter van Vollenhoven, beau-fils de l'ancienne reine Beatrix.

Son avenir étant assuré, reste maintenant à l'attraper. "Je ne peux pas l'approcher et lui tirer dessus pour l'endormir. Elle est très stressée et craintive, elle pourrait prendre peur et traverser l'autoroute", a prévenu le vétérinaire. "Il faut la laisser tranquille, attendre les beaux jours et la sortie des troupeaux dans les prés. Elle devrait alors se rapprocher des siens d'elle-même".