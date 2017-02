Pays-Bas : pour ses 50 ans, le roi invite 150 personnes nées le même jour que lui

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le 27 avril est un jour férié aux Pays-Bas pour célébrer l'anniversaire du souverain, et à cette occasion des centaines de milliers de Néerlandais s'habillent en orange et participent à des festivités.

Les heureux élus seront conviés par le roi et son épouse, la reine Maxima, à un dîner le 28 avril. Mais ce n'est pas fini ! Après ce diner, le palais sera ouvert au public pendant 50 heures.

Le roi des Pays-Bas Willem-Alexander fête ses 50 ans le 27 avril. À l'occasion, il a décidé d'inviter à dans son palais d'Amsterdam 150 personnes nées le même jour que lui, a annoncé lundi le palais royal. Un site internet dédié a été mis en place, où les candidats potentiels pourront s'inscrire avant d'être tirés au sort le 3 mars. Pour pouvoir participer, il faut donc être né un 27 avril, mais aussi être résident aux Pays-Bas, avoir plus de vingt ans et fêter un anniversaire divisible par cinq, a précisé le palais dans son communiqué.

