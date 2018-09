Paul McCartney affirme s'être masturbé avec John Lennon et d'autres amis en pensant à Brigitte Bardot

L'artiste Paul McCartney vient d'accorder une interview à GQ. Ses propos font couler beaucoup d'encre et dévoilent l'intimité du groupe à leurs débuts.

L'interprète de "Live and let die" a indiqué comment lui, John Lennon et quelques-uns de leurs amis se sont mastrubés dans la même pièce. Selon Paul McCartney, cette soirée débridée s'est déroulée dans la maison de John Lennon.

"Au lieu de se saouler la gueule et de faire la fête - je ne me rappelle pas si on y passait la nuit ou non - on était dans ces chaises, et les lumières étaient éteintes, et quelqu'un a commencé à se masturber, alors on l'a tous fait".

Selon le journaliste de GQ, cing personnes étaient présentes. Paul McCartney, John Lennon et trois de ses amis étaient présents. Chaque personne a alors crié les noms de femmes qui les "inspiraient" et les faisaient fantasmer, stimulant ainsi l'imagination. Le nom de Brigitte Bardot a notamment été lancé. John Lennon, aurait ensuite crié le nom de Winston Churchill mettant fin à cette soirée un peu spéciale.

"Il y a tellement de choses comme ça de quand on est gamin que quand on y repense on se dit: "est-ce que j'ai vraiment fait ça?" Mais c'était du plaisir inoffensif. On a fait mal à personne, pas même Brigitte Bardot !"

Le chanteur des Beatles a précisé que cet événement était arrivé seulement "une fois... ou deux". Cette soirée s'est déroulée avant que les Beatles ne deviennent mondialement connus.

Paul McCartney a également répondu à une question sur ce qu'il avait pu se passer lors des tournées des Beatles et si des orgies avaient été organisées. McCartney a indiqué qu'il n'y "avait pas vraiment d'orgies, à ma connaissance. Il y avait des rencontres sexuelles de la sorte céleste, et il y avait des groupies. (...) Il y a eu une fois où on était à Vegas où un gars de la tournée nous a demandé "Vous allez à Vegas, vous voulez une prostituée?" On était comme "ouais!" Et j'en ai demandé deux. Je les ai eues et ça a été une merveilleuse expérience. Mais c'est le plus près que ça a été d'une orgie".