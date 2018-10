Le gouvernement débloque 21 millions d'euros supplémentaires en faveur du patrimoine

Le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, et le ministre de la Culture, Franck Riester, ont annoncé ce jeudi 25 octobre le déblocage de 21 millions d'euros supplémentaires en faveur du patrimoine.

Les ministres ont publié un communiqué.

"Cette décision signe la mobilisation pleine et entière de l'ensemble du gouvernement au service de notre patrimoine. Les recettes au profit de la Fondation du patrimoine, dont la répartition est inchangée depuis l'origine des jeux, devraient atteindre 20 millions d'euros et permettront de sauver de nombreux monuments en péril.

Afin d'accompagner cet élan populaire en faveur de la restauration du patrimoine français, les ministres annoncent un déblocage de 21 millions d'euros supplémentaires".

Cette somme va donc accompagner le Loto du patrimoine, dont les recettes "devraient atteindre 20 millions d'euros".

Une polémique est née suite aux recettes fiscales perçues par l'Etat dans le cadre du Loto du patrimoine. L'Etat va en effet percevoir plus de 14 millions d'euros de recettes fiscales. Elles seront prélevées sur le Loto et les jeux de grattage du patrimoine.

Les demandes de Stéphane Bern ont donc été entendues avec cette rallonge financière supplémentaire.

Brigitte Macron et le ministre de la Culture Franck Riester ont effectué une visite au Salon du patrimoine à Paris ce jeudi, juste après cette annonce.

L'Etat vient donc d'apaiser les tensions en ajoutant 21 millions en faveur du patrimoine.

A la rencontre de celles et ceux qui font vivre notre #patrimoine, qui le protègent et le restaurent, par leurs métiers et leurs savoir-faire d’excellence. #SIPC2018 pic.twitter.com/XR4nUWMAMK

— Franck Riester (@franckriester) 25 octobre 2018