Patrick Sébastien évoque sa tentative de suicide

Invité dans "Salut les Terriens !", Patrick Sébastien a évoqué sa tentative après sa rupture avec Marie Myriam. Au mois d’avril, cette dernière avait expliqué dans son autobiographie, La Fille du Ribatejo, qu'après avoir quitté Patrick Sébastien et avoir avorté de leur enfant, l’artiste avait tenté de se suicider. Samedi 13 mai, Thierry Ardisson a questionné l'animateur de France 2 sur cette histoire. "C'est vachement résumé ! C'est sa vérité à elle...", a-t-il lancé, ajoutant qu’"il y a un peu de vrai dans tout ça" et que "ce n'est pas aussi simple que ça".

"C'est une histoire d'amour, comme ça vous est tous arrivé, où moi je n'étais pas très très amoureux au départ, je le suis devenu...", a-t-il expliqué. "J'avais 25 piges... C'était comme toutes les passions, ça m'a servi de leçon. (...) Ça faisait du mal aux autres mais ça me faisait beaucoup de mal à moi. Et j'ai appris à ne plus l'être", a-t-il également déclaré, sans donné plus de précision sur sa prétendue tentative de suicide….