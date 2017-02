Patrick Buisson face à Marine Le Pen dans L'Emission politique : France 2 se justifie

Le choix d'inviter le controversé journaliste Patrick Buisson à débattre face à Marine Le Pen lors de L'Emission politique, ce jeudi sur France 2, a étonné de nombreux commentateurs. Face aux critiques, François Lenglet - journaliste économique de la chaîne - a mis les choses au point vendredi dans La Nouvelle Edition, sur C8. "Je comprends ces réactions. Pour le coup, je fais partie d'une équipe, c'était la décision d'une équipe.

Il y a eu un débat, comme toujours", a-t-il expliqué.

Pour lui, l'invitation du directeur de la chaîne Histoire est dans la logique de l'émission. "Le principe de l'émission est de mettre l'invitée au centre et de le faire interroger à presque 360 degrés, avec des angles d'attaque qui sont différents, à la fois sur le plan thématique que politique. On a mis Marine Le Pen face à Najat Vallaud-Belkacem, qui représentait à la fois le gouvernement et la gauche. Là, on a un autre intervenant qui est à l'autre extrémité du spectre", a-t-il justifié.

S'il a admis que France 2 a "la préoccupation de l'audience", le journaliste a expliqué que ce n'était pas lié au choix des invités. "Après tout dépend des moyens qu'on utilise pour faire ça, c'est évident qu'il y a une limite. La limite, personne ne peut la tracer avec précision. Cela a fait l'objet de débat, entre gens qui ont leur déontologie, leur valeur et c'est la vie dans toutes les rédactions et dans la nôtre. Prenons l'émission dans sa globalité, ça n'a pas été une émission complaisante."

De son côté, Alix Bouilhaguet, la rédactrice en chef de "L'Emission politique", a rappelé sur francetvinfo que "c'est un personnage qu'on peut juger sulfureux, mais, à ce que je sache, Patrick Buisson n'a jamais été condamné pour racisme ou incitation à la haine raciale."