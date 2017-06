Paris Première ne va pas reconduire "Polonium"

Isabelle Ithurburu recevait Natacha Polony ce samedi 10 juin dans Le Tube, pour dresser un bilan de cette année de télévision, durant laquelle la journaliste a officié sur Paris Première, LCI, Europe 1, Le Figaro et sur sa propre plateforme Polony TV. En plein mercato média et contre toute attente, la journaliste a annoncé l’arrêt de son émission "Polonium" sur Paris Première.

Une décision prise "par la chaîne", a expliqué Natacha Polony, à l'évidence insatisfaite de cette décision.

"Je pense qu'il y a toujours une place pour des émissions comme ça. Parfois, les chaînes de télévision veulent aller vers des choses moins intellectuelles. Je pense pourtant qu'il y a beaucoup de gens qui aspirent à du débat d'idées et qui ont un appétit pour la réflexion", a expliqué la journaliste.

Natacha Polony a précisé qu'elle a "d'autres projets", mais pas sur Paris Première. Interrogée sur son avenir dans la matinale d'Europe 1, qui en septembre verra l'arrivée de Patrick Cohen, elle a répondu de manière sibylline : ""Tout cela va se mettre en place, on va voir. Moi, j'ai envie d'aller partout où j'ai de la liberté, partout où on me permet d'exercer mon travail tel que je crois devoir le faire".

Paris Première ne reconduit pas "Polonium" par puremedias