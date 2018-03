Paris : des élus veulent la fermeture d'une maison close fonctionnant avec des poupées sexuelles

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste, a aussi pris la parole et annoncé qu'il déposera une question écrite au Sénat. Il dénonce le fait que certains de ces "robots sexuels" peuvent "faire penser à des enfants" et déplore la "banalisation de la prostitution".

Les élus du groupe communiste - Front de gauche au Conseil de Paris viennent de déposer un vœu au Conseil (qui débute ce mardi) demandant l’interdiction de cette maison close de sex-toys géants. Pour eux, "Xdolls véhicule une image dégradante de la femme", et l'établissement peut être qualifié de "lieu de prostitution avec un propriétaire pouvant être assimilé à un proxénète".

La prostitution n'est pas interdite en France, mais les maisons closes sont prohibées depuis 1946. Pourtant, l'une d'elle a ouvert à Paris le 1er février... La raison : elle n'emploie pas de vraies femmes, mais des poupées hyper réalistes en silicone. Pour 89 euros de l'heure, les clients peuvent choisir leur poupée et passer du temps avec elle dans l'une des trois chambres mises à disposition.

