Paris : le Centre Pompidou rouvre ses portes après une grève de 12 jours

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Attentat de Stockholm : on en sait plus sur l'auteur présumé

Attentat à Stockholm: deux Suédois, un Britannique et un Belge tués

L'entrepreneur roulait en Ferrari et... touchait le RSA

En savoir plus

Le statut de fonctionnaire, moins avantageux, était susceptible d'engendrer des baisses de salaire de 20 à 30% et de ralentir les évolutions de carrière.

Répondant à l'appel des syndicats FO et UNSA, les grévistes s'opposaient à l'application d'un décret prévoyant que les personnels nouvellement recrutés le soient sous statut de fonctionnaire, alors que grande majorité des employés du centre sont contractuels.

Au terme d'une grève des personnels longue de 12 jours, le Centre Pompidou (Paris), a finalement rouvert ses portes vendredi 7 avril. Les grévistes et la direction ont donc trouvé un accord. Les personnels s'opposaient à l'application d'un décret prévoyant des conditions salariales moins avantageuses pour les nouvelles recrues. Cet accord concerne la modification de statut des agents à l'origine du conflit, a indiqué la direction.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres