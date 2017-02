Paris : l'actrice Elsa Zyberstein placée en garde à vue pour délit de fuite

L'actrice Elsa Zylberstein aurait été placée en garde à vue lundi 6 février au commissariat du 2ème arrondissement de Paris, où elle était encore interrogée en fin de journée, selon les informations de BFM TV. D'après la chaîne d'information en continu, les faits qui lui sont reprochés concerneraient un délit de fuite. Plus tôt dans la journée, l'actrice aurait provoqué un accident sur la voie publique impliquant un piéton, dont l'état de santé ne serait pas préoccupant. Le magazine Closer rapporte que l'incident se serait produit rue Montmartre, dans le quartier Montorgueil à Paris.

Elsa Zylberstein est en ce moment à l'affiche du film "Un sac de billes", de Christian Duguay, avec Patrick Bruel.

Le long-métrage raconte la destinée de Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, qui tentent d’échapper aux nazis pour retrouver leurs proches.

Au mois de Mars 2016, l'acteur Benoît Magimel avait lui aussi renversé une piétonne Boulevard Exelmans dans le 16e arrondissement de Paris. Il avait été reconnu coupable de blessures involontaires en mai 2016 par le Tribunal correctionnel de Paris et condamné à 3500 euros d'amende et six mois de suspension de permis.