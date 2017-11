Paradise Papers : Bono est "totalement écœuré" d'être impliqué

Bono dans la tourmente ? Les "Paradise Papers" (plus de 13 millions de fichiers confidentiels actuellement épluchés par le Consortium international des journalistes d’investigation) ont révélé les montages financiers complexes dont seraient complices des multinationales…et des particuliers.

Selon l’enquête, le leader de U2 serait actionnaire d’une entreprise maltaise qui aurait elle-même investi dans un centre commercial en Lituanie… via une holding lituanienne accusée d’avoir recouru à des techniques d’optimisation fiscale illégales.

Complexe... Le chanteur aurait investi 5,1 millions de livres (un peu moins de 6 millions d’euros) dans la chaîne de magasins lithuanienne Ausra Shopping Centre en 2007.

Par l'intermédiaire d'un communiqué transmis à la BBC et au Guardian, Bono s'est dit "totalement écœuré si même en tant qu’investisseur minoritaire et passif, son nom a pu être mêlé à quelque chose d’un tant soit peu illégal". Le chanteur affirme "qu’il avait obtenu l’assurance de la part des dirigeants de l’entreprise que celle-ci respectait totalement ses obligations fiscales".

S'il a "salué les révélations des Paradise Papers", ce n’est pas la première fois que l'interprète de "With or without you" est critiqué pour ses méthodes d'optimisation fiscale, comme le rappelle Oui FM.