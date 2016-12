Le pape François va baptiser des bébés de familles touchées par les tremblements de terre en Italie

Le pape François va baptiser huit bébés nés à Amatrice et Accumoli, deux villages du Lazio (Italie) les plus gravement touchés par le tremblement de terre mortel qui a frappé l'Italie en août. La cérémonie aura lieu le 14 janvier à la Maison Sainte-Marthe, résidence du pape, au Vatican. La nouvelle a été annoncée par Mgr Domenico Pompili, évêque de Rieti, ville de la région, et relayée par ANSA, la première agence de presse italienne.

On se souvient que l'Italie avait été très durement frappée par les tremblements de terre en 2016. Ceux-ci avaient fait des victimes, et laissé des milliers de familles sans abri. Un tremblement de terre en octobre avait également détruit la célèbre basilique San Benedetto de Norcia.

Un nouveau geste symbolique du pape François pour se montrer du côté des victimes, de toutes natures qu'elles soient.