César 2018 : "120 battements par minute" triomphe, "Petit Paysan" fait sensation

And the winners are… 120 battements par minute, Au revoir là-haut et Petit Paysan. La 43e cérémonie des César – avec Manu Payet comme maître de cérémonie - a rendu son verdict vendredi soir. 120 battements par minute, un film de Robin Campillo, qui retrace la naissance d'Act-up, a empoché six statuettes, dont celle de meilleur film. "Tous les thèmes dont on parlait à l’époque - les toxicos, les travailleurs du sexe et les étrangers qu’on appelle désormais les migrants - sont toujours d’actualité 25 ans après", a déclaré le réalisateur sur scène. "On est toujours dans le tout répressif et les lois votées depuis mettent ces gens-là dans une situation de grande précarité. Il est temps de les entendre, car comme il y a 25 ans, silence = mort".

Au revoir là-haut d'Albert Dupontel a reçu cinq César, dont celui de la meilleure réalisation. Une des surprises de cette édition reste Petit Paysan, d'Hubert Charuel. Un film qui évoque la vie d'un jeune éleveur de vaches laitières reprenant seul l'exploitation de ses parents, et qui est reparti avec les statuettes de meilleur acteur pour Swann Arlaud et meilleur second rôle pour Sara Giraudeau.

Le tout premier "César du public", un prix, qui récompense le film ayant fait le plus d'entrées en salles en 2017, a été attribué à la comédie Raid Dingue de Dany Boon. En revanche, Le Sens de la fête, film du duo d'Intouchables Eric Toledano et Olivier Nakache, a fait chou blanc. Enfin, Penelope Cruz a reçu un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.