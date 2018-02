OSS 117 3, c'est confirmé !

Sur le plateau de Quotidien, Jean Dujardin, alias Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117, donc le plus français des agents français était de retour. A la question de Yann Barthès qui lui demandait si OSS 117 allait connaître une suite, le comédien, les deux pieds sur la table et le sourire éclatant n'a eu qu'à lancer un tonitruant "Oui". Le public n'en a pas attendu plus et l'a ovationné. Mais on n'en saura guère plus. Après le Caire et Rio, où ira la plus fine gachette des renseignements du Général de Gaulle ? A Ouagadougou ?

A Pondichéry ? A Gstaad ? C'est bien sûr top secret. N'est-ce pas Hubert ?