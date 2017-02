Oscars 2017 : "Moonlight" et "La La Land" triomphent

Le combat s'annonçait serré. Finalement "La La Land" n'a pas déçu les pronostiqueurs en remportant une pluie d'Oscars : meilleur réalisateur pour Damien Chazelle, meilleure actrice pour Emma Stone, qui prive donc Isabelle Huppert d'une statuette, meilleure musique de film... En tout, le film remporte 6 Oscars et aurait tout raflé si "Moonlight" n'avait pas fait une derrière ligne droite fracassante, en s'adjugeant le trophée du meilleur second rôle masculin pour Mahershala Ali, qui devient accessoirement le premier acteur musulman à remporter la statuette, mais surtout en s'offrant l'oscar du meilleur film.

La récompense suprême a d'ailleurs donné lieu à un quiproquo rare puisque "La La Land" a été annoncé par erreur comme vainqueur. "Manchester by the sea" offre l'Oscar du meilleur acteur à Casey Affleck tandis que celui du meilleur second rôle féminin revient à Viola Davis pour "Fences."

La cérémonie, menée par Jimmy Kimmel, a sans surprise, servi de réquisitoire contre Donald Trump. L'animateur s'est notamment félicité, en début de cérémonie, que les services d'immigration aient laissé l'actrice française Isabelle Huppert entrer sur le territoire américain. "Deux heures de cérémonie et toujours pas un tweet de Donald Trump ? s'est-il exclamé un peu plus tard.

Résultats principaux :

Meilleur Film : Moonlight

Meilleure réalisateur : Damien Chazelle (La La Land)

Meilleure actrice : Emma Stone (La La Land)

Meilleur acteur : Casey Affleck

Meilleure actrice dans un second rôle : Viola Davis (Fences)

Meilleur acteur dans un second rôle : Mahershala Ali (Moonlight)

Tout le palmarès sur cette page.