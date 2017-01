Oscar 2017 : Isabelle Huppert nommée dans la catégorie "Meilleure actrice"

Deux semaines après avoir remporté le Golden Globe de la meilleure actrice dans le film "Elle" du Néerlandais Paul Verhoeven, où elle incarne une femme violée, Isabelle Huppert a été nommée ce mardi pour la 89e soirée des Oscars dans la catégorie "meilleure actrice".

L'actrice française est en lice aux côtés de Ruth Negga (Loving), Natalie Portman (Jackie), Emma Stone (La La Land) et Meryl Streep (Florence Foster Jenkins).

Voici un extrait de la liste des nominations :

- Les nommés dans la catégorie du Meilleur film sont Arrival, Hacksaw Ridge, Hidden Figures, Lion, Moonlight, Fences, Hell or High Water, La La Land et Manchester by the Sea

- Les nommés dans la catégorie du Meilleur réalisateur sont Denis Villeneuve pour Arrival, Mel Gibson pour Hacksaw Ridge, Damien Chazelle pour La La Land, Kenneth Lonergan pour Manchester by the Sea et Barry Jenkins pour Moonlight.

- Les nommées dans la catégorie de la Meilleure actrice sont Isabelle Huppert, Ruth Negga, Natalie Portman, Emma Stone et Meryl Streep.

- Les nommés dans la catégorie du Meilleur scénario original sont Hell or High Water, La La Land, The Lobster, Manchester by The Sea et 20th Century Women.