Ophélie Winter "teste le ramadan" pour ses fans

Ophélie Winter n’est pas musulmane mais pour ses fans elle a décidé de "tester le ramadan". C'est sur Twitter que la chanteuse a fait cette annonce.

Bjr mes ❤️J'ai teste pour vous le jeun du ramadan, c 1 expérience fabuleuse,la plus jolie et incroyable communion humaine que j ai jms vécu — Ophélie Winter (@OphelieWinter) 11 juin 2017

Toutefois, deux semaines plus tard, elle a décidé de mettre fin à cette idée car elle a "perdu 6 kilos". "Sur mon corps de poulet rôti ça ne le fait pas du tt. Que Dieu me pardonne ... l important c est d essayer (sic)", a tweeté Ophélie Winter dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 juin.

C les larmes aux yeux que je dois casser le jeun, car j ai perdu 6 kilos et la sur mon corps de poulet rôti ça ne le fait pas du tt.😩😖😔 — Ophélie Winter (@OphelieWinter) 11 juin 2017

Cette série de statuts de l’ex-candidate de l’émission Danse avec les stars a suscité la curiosité de ses près de 340 000 abonnés sur Twitter.

Je ne suis pas muslima mais je voulais essayer et je respecte énormément cette religion , comme toutes les autres ...