ONPC : Patrick Sébastien charge Laurent Ruquier

Patrick Sébastien est déçu par l’accueil qu’il a reçu lors de sa venue en 2016 dans On n'est pas couché. A l'époque, l'animateur du "Plus grand cabaret du monde" était venu défendre son ouvrage "Le vrai goût des tomates mûres". Il s'était alors vu qualifié de "salaud" par le chroniqueur Yann Moix car il avait affirmé que le "martinet sur les fesses" est une "violence light". Un an plus tard, Patrick Sébastien ne décolère pas.

Dans une interview accordée à Ciné Télé-Revue, il revient sur cet épisode : "Ça ne m'intéresse pas.

Aussi bien les gens que je vais avoir en face de moi que Ruquier lui-même. Ce sont les autres qui font les réflexions, mais il cautionne". "Et puis, il y a le montage... Il faut fuir cette malhonnêteté intellectuelle", estime-t-il. Et d'ajouter : "Si la nouvelle politique de la télévision, c'est de faire le buzz, je ne vais pas y rester longtemps".