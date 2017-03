ONPC : Laurent Ruquier officialise la relation entre Léa Salamé et Raphaël Glucksmann

Jean-Jacques Bourdin et Anne Nivat, son épouse, reporter de guerre et Prix Albert Londres, étaient les invités, ce samedi, de l'émission On n'est pas couché sur France 2. Anne Nivat venait présenter son nouveau livre "Dans quelle France on vit". Intrigué à l'idée de recevoir un couple, Laurent Ruquier leur a demandé comment ils s'étaient rencontré. Comme beaucoup de Français, c'était au travail ! Plus précisément, Jean-Jacques Bourdin devait recevoir dans son émission Anne Nivat, dont il n'avait même pas lu le livre.

Mais l'interview s'était tellement bien passée qu'il lui avait demandé son numéro et invité à dîner.

Laurent Ruquier a alors fait une révélation inat­ten­due. Revenant sur l'image du couple qui se forme par hasard au cours d'une inter­view ou sur un plateau de télévision, il déclare ! "On a bien eu Léa Salamé avec Glucks­mann sur ce plateau. Les histoires d'amour entre interviewé et les personnes qu'on interviewe, ça arrive, voilà !"

Léa Salamé, qui doit accoucher prochainement de son premier enfant avec le philosophe, a toujours refusé de confirmer l'identité de son compagnon. Pas sûr qu'elle apprécie cette révélation de Laurent Ruquier.