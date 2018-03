ONPC : l'écrivain Renaud Camus porte plainte contre Yann Moix

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Selon Dominique de Villepin, Jacques Chirac est « dans une forme aussi bonne que possible »

Froid et neige lundi, 9 départements en vigilance orange

Ski alpin: Hirscher comme Stenmark et Maier

En savoir plus

A l'hommage de Charles Consigny, Yann Moix avait rétorqué que "Renaud Camus est un écrivain un petit peu misanthrope, assez antisémite, en tout cas raciste. Ses idées, et notamment sa théorie du Grand Remplacement, sont reprises par le Front National".

Ce soir-là, l'écrivain Charles Consigny venait présenter son livre Je m'évade, je m'explique (Robert Laffont), dans lequel figurent des louanges sur Renaud Camus, écrivain qui a forgé le concept de "grand remplacement", c'est-à-dire le remplacement des populations françaises et européennes par "un ou plusieurs autres peuples", principalement d'origine africaine, en l'espace d'"une ou deux générations".

Selon un article de l'Express, partagé sur Twitter par Renaud Camus, ce dernier a déposé une plainte pour diffamation contre Yann Moix. Cette plainte, déposée par l'avocat de l'écrivain, Me Yohann Rimokh, porte sur des propos tenus par le chroniqueur de Laurent Ruquier dans l'émission On n'est pas couché du 3 juin 2017.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres