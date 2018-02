Kim Jong-Un et son père auraient utilisé de faux passeports brésiliens pour se rendre à l'étranger

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Pas de finale de Coupe d'Italie pour Castagne et l'Atalanta, à nouveau battus par la Juve

Néonicotinoïdes : les abeilles bel et bien en danger

Plus d'un million de livres pour la Mona Lisa africaine

On savait déjà qu'il avait poursuivi des études à Berne, en Suisse, en se faisant passer pour le fils d'un des chauffeurs de l'ambassade de Corée du Nord locale.

Cela permet aussi de résoudre une question qui taraude nombre d'observateurs : la vraie date de naissance de Kim Jong-un. Sur le passeport, on parle du 1er février 1983. Il aurait donc 34 ans. Si ce document dit la vérité, bien entendu.

Au Japon, on affirme que Kim Jong-un aurait visité Tokyo dans sa jeunesse avant même que soient délivrés ces deux papiers. Ils sont tamponnés par l'ambassade du Brésil à Prague depuis février 1996.

On sait que ces deux passeports ont été utilisés au moins deux fois pour venir dans des pays occidentaux. Certaines sources évoquent aussi des voyages au Brésil, au Japon et à Hong Kong.

Les documents seraient des vrais, envoyés à un consulat pour être remplis. On y voit les Kims sous les noms de Josef Pwag et Ijong Tchoi, tous deux nés… à Sao Paulo.

