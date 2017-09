"On n'est pas couché" : Christine Angot quitte violemment le plateau

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

"Cette émission, elle montre à quel point parler, c'est non seulement pas évident pas évident mais elle montre aussi que c'est absolument indispensable de faire évoluer la société sur ces sujets car on ne peut rester comme ça avec des femmes qui restent seules face à leurs problèmes. Pour moi, c'est impossible", a commenté Sandrine Rousseau, ce matin sur RTL.

L'origine de cette colère est une prise de bec avec Sandrine Rousseau, élue EELV, venue raconter l'agression sexuelle qu'elle a subi. "Je vous interdis de dire ce que vous dites!" a lancé Christine Angot. "Vous ne pouvez pas parler au nom de toutes les femmes, vous auriez dû dire 'je'. On ne peut parler que de son viol." Huée, elle a alors quitté le plateau.

Christine Angot fait des débuts fracassants au sein de l'équipe d'On n'est pas couché. Mais pas forcément en bien. Selon l'Express, la chroniqueuse a violement quitté le plateau, ce jeudi soir, lors de l'enregistrement de l'émission de samedi, "balançant rageusement au passage ses feuilles et son verre." Toujours selon le journal, "la chroniqueuse s'est ensuite réfugiée dans sa loge, hurlant et pleurant." L'enregistrement a donc dû être interrompu, le temps que Christine Angot accepte de revenir sur le plateau.

