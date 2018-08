Une "œuvre d'art" créée par une intelligence artificielle sur le catalogue de Christie's

On ne sait pas vraiment si on peut parler de peinture. On ne sait pas si on peut parler de peintre, ou encore d'artiste. Et on ne sait vraiment pas si on peut parler d'art. Il n'en demeure pas moins que la célélèbre maison de vente Christie's va proposer lors d'une vente qui aura lieu du 23 au 25 octobre prochain une toile intitulée "Portrait of Edmond Belamy", créée par une intelligence artificielle nommée GAN. GAN est un acronyme qui signifie "réseau contradictoire génératif" (Generative Adversarial Network).

Et c'est cette intelligence qui a signé la toile de cette formule mathématiques que nous ne saurions vous expliquer :

L'intelligence artificielle qui est derrière ce tableau a été conçue par un "collectif" nommé "Obvious", et constitué des artistes parisiens Hugo Caselles-Dupré, Pierre Fautrel et Gauthier Vernier. L'intelligence artificielle GAN travaille à partir d'une base de donnée de 15,000 portraits, constitue des "synthèses" et tente de se faire passer pour une vraie peinture. La logique imitatrice, qui est au coeur de la démarche artistique de très nombreux peintres depuis Lascaux est donc poussée à son paroxysme. Nous vous laissons juger du résultat.