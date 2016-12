Obama a été repéré dans les récifs coralliens

Les scientifiques américains ont découvert dans les récifs coralliens, dans l’océan Pacifique, un petit poisson tropical, unique en son genre. Il habite à 90-92 mètres de profondeurs du monument national marin des îles hawaïennes du Nord-Ouest (connu sous le nom de Papahānaumokuākea). Selon les scientifiques, ce poisson serait le seul représentant de sa famille.

Il a été baptisé Tosanoides Obama, en l'honneur de Barack Obama. Ce dernier a beaucoup participé à la protection de l'environnement (notamment, au sein de ce monument de Papahānaumokuākea).

Tosanoides obama: #Hawaii's newest #fish species named in honor of the President https://t.co/lpQ3Kbj9T7 pic.twitter.com/4C8LDOtSSA

— Calestous Juma (@calestous) 21 décembre 2016