Nouvelle-Zélande : "la huitième merveille du monde", ensevelie sous les cendres, pourrait refaire surface

Il y a près d’un siècle, elles étaient "le must see" des riches touristes européens. Les magnifiques terrasses roses et blanches du lac Rotomahana (appelé par les habitants Maori, Te Otukapuarangi - la Fontaine du ciel nuageux - et Te Tarata - la Roche tatouée) constituaient alors le joyau de l'île du Nord, en Nouvelle-Zélande, et étaient considérées comme la huitième merveille du monde. Ce superbe endroit offrait aux visiteurs le spectacle magique de piscines naturelles en cascades.

Mais, le 10 juin 1886, l'éruption du volcan du mont Tarawera, situé à 5 kilomètres de là, avait fait disparaître les fabuleuses terrasses. Détruites ? Ensevelies sous les cendres ?

Le mystère perdurait. Aussi surprenant que cela puisse paraitre, à l'époque, aucune mesure de leur emplacement n'avait été prise par les autorités.

Mais l’espoir renait aujourd’hui, grâce à Rex Bunn et Sascha Nolden. Ces deux scientifiques affirment avoir trouvé l’emplacement, et estiment surtout que les terrasses auraient été préservées. Elles se situeraient à 10 ou 15 mètres de la surface, en lisière du lac, sous la boue et les cendres. Pour localiser l'endroit, ils ont utilisé les notes d'un géologue germano-autrichien, Ferdinand von Hochstetter, qui proposent une description détaillée de l'emplacement des terrasses avant l'éruption de 1886. Désormais, il faut creuser… Les deux chercheurs espèrent récolter environ 45.000 euros de don pour tenter de faire renaître de ses cendres la 8e merveille du monde.