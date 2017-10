Une nouvelle reconversion pour Diam's

Après avoir renoncé à sa carrière musicale en 2012 pour se consacrer à sa foi et à ses enfants, Diam's est de retour. Elle ne chante pas mais lance sa marque de papeterie baptisée Mel by Mel, rapporte le magazine people Voici.

Un projet caritatif

Mélanie Georgiades - de son vrai nom – vendra des notebooks et des agendas garnis de ses citations et textes inédits. En décembre, elle ouvrira même sa propre boutique, dont une partie des bénéfices servira à financer son association Big Up Project qui vient en aide à des orphelinats en Afrique, précise Voici.

L'ex-rappeuse fourmille d'idées. Sur son compte Twitter, elle a annoncé que de nouveaux produits suivront "dans des univers tels que le prêt-à-porter, les accessoires de mode et la décoration".