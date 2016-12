Une nouvelle puce détecte 17 maladies (dont le cancer) dans votre haleine

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Hors la prouesse technologique, l'intérêt de l'appareil est évidemment son coût faible et sa facilité d'utilisation, qui permettraient de faciliter le diagnostic et de baisser le coût de la santé. Pour l'instant, cette puce affiche une efficacité de 86%. Autant dire que les experts sont optimistes sur l'innovation.

Les molécules en question sont les composés organiques volatils, des molécules très légères qu'on retrouve dans le sang, les selles, l'urine...et l'haleine. Une puce intelligente dotée de nanoparticules en or permettent d'analyser la présence de ces molécules dans l'haleine.

Des chercheurs israéliens du Technion de Haifa ont créé une puce qui peut détecter des molécules microscopiques dans notre haleine et ainsi détecter dix-sept maladies, dont de nombreux cancers, la maladie de Crohn ou encore celle de Parkinson.

