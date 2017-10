Une nouvelle étude conforte l'existence d'un instinct maternel

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Ouragan Maria : plus de 73.000 Portoricains ont fui vers la Floride

Time Warner: les résultats portés par le succès de Game of Thrones

L'ex-réserve parlementaire répartie entre associations et collectivités

En savoir plus

L'instinct maternel serait bien une réalité, à en croire une étude des Instituts nationaux américains de la santé (NIH), publiée dans les Comptes rendus de l'académie américaine des sciences (PNAS). A travers un groupe de 684 femmes de tous les continents, les chercheurs ont déterminé que les pleurs de leur bébé stimulaient des zones spécifiques de leur cerveau pour les conduire à le prendre dans leurs bras et le rassurer. "Ces résultats laissent penser que les réponses des mères aux pleurs de leur bébé sont bien programmées dans le cerveau et communes à l'ensemble des cultures" explique les auteurs.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres