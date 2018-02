Une nouvelle année (très) faste pour les jeux-vidéos en France

Le SEEL (syndicat des éditeurs de logiciels de loisir) a annoncé lundi 26 février 2018 que l'année 2017 avait été un vrai succès pour les acteurs du marché du jeu-vidéo en France. Avec un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros, l'industrie a explosé les résultats de l'année précédente, hauts déjà de 3,64 milliards d'euros – et déjà un record.

Les raisons de ce succès ? Elles sont multiples. Il y a d'abord les très bonnes ventes de consoles, avec le lancement de la Switch, de la PS4 et de la Xbox One X : +31% de vente en un an. Il y a aussi le retour des licences phares, avec Call of Duty WWII et Assassin's Creed Origins du Français Ubisoft.

Le jeu le plus vendu reste FIFA, numéro 18, à peine moins vendu que le 17, mais la nouveauté de 2018 est le retour de Nintendo, porté par son Zelda Breath of the Wild, son Mario Kart 8 Deluxe et sa Super Mario Odyssey, tous vendu à plus de 400.000 exemplaires.

Seul vrai bémol : si les jeux sur mobiles sont parfois comptabilisés, ce chiffre d'affaire ne compte malheureusement pas les ventes des trois grandes plateformes de vente (Steam, Google ou Android).