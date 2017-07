Un nouvel album original des Rolling Stones devrait être enregistré "très bientôt"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Plus de découvertes que de locomotives au Festival d'Avignon

Impôts: feu vert du Sénat au report d'un an du prélèvement à la source, à 2019

Inde : au moins six morts dans l'effondrement d'un immeuble

Ces dernières années, les ex-enfants terribles du royaume britannique, ont multiplié les concerts en exploitant leur répertoire. Ils devraient donner une nouvelle série de dates dans des stades européens en septembre et en octobre (pour la France, rendez-vous est pris les 19, 22 et 25 octobre à la U Arena, nouveau lieu de concert à Nanterre, près de Paris).

C'est tellement génial d'enregistrer. Ca nous regonflé et fait croire à notre viabilité". Le mythique joueur de Gibson a précisé que le prochain album pourrait comporter des classiques du blues, étant donné que le groupe avait beaucoup apprécié l'enregistrement de son album de reprises.

Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones, a révélé que le célèbre groupe britannique travaillait actuellement sur l'écriture d'un nouvel album. Si un CD de reprises de blues, "Blue and Lonesome" était dévoilé en décembre dernier, cela fait depuis 2005 et "A Bigger Bang" que les papys rockeurs n'ont pas sorti d'opus orignal.

