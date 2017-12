La "Nostradamus des Balkans" a prédit deux évènements majeurs pour 2018

Que nous réserve l'avenir ? Vaste question à laquelle, de tout temps, certains ont tenté d'avoir la réponse avant qu'elle s'impose à eux naturellement. Ainsi, en France, les aficionados de Nostradamus tentent de déchiffrer ses prédictions (et d'après ce qu'ils en tirent, 2018 devrait être marquée par le début de la troisième guerre mondiale, la disparition d'Israël, l'invasion de la France par des troupes musulmanes et plusieurs tremblements de terre d'ampleur en Asie) tandis qu'à l'Est de l'Europe, on se penche plutôt sur les écrits de Baba Vanga, une médium bulgare aveugle décédée en 1996.

Baba Vanga, qui est décédée à l'âge de 85 ans, affirmait avoir des contacts avec les esprits, qui lui dictaient les futurs évènement majeurs qui secoueraient le monde jusqu'au 51e siècle, date de la fin du monde (si elle a raison, ça nous laisse le temps de nous préparer). Elle ainsi aurait prédit le Brexit, le 11 septembre et la montée de l'Etat islamique.

Pour 2018, ses prédictions sont bien moins catastophiques que celles prêtées à Nostradamus. Selon Baba Vanga, deux évènements majeurs auront lieu l'année prochaine. Le premier, qui ne devrait pas avoir trop d'impact sur nos vies quotidiennes, est le fait que la Chine passera devant les Etats-Unis et deviendra la première "super puissance". Difficile de savoir ce qu'elle entendait précisemment par là, mais s'il s'agit de PIB, elle ne devrait pas être loin de la vérité : alors qu'en 1970, la Chine ne représentait que 4,1% de l'économie mondiale, ce ratio est passé à 15,6% en 2015, contre 16,7% pour les Etats-Unis.

Baba Vanga a aussi "vu" qu'une nouvelle source d'énergie serait découverte l'année prochaine... sur la planète Venus. Seul problème : il n'y a pas de mission spatiale prévue vers cette planète l'an prochain. Pourra-t-on la détecter à distance ? Si oui, comment en profiter ?

Rendez-vous dans un an pour vérifier si ces prédictions ont eu lieu !