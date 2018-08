Norvège : Per Sandberg, ministre d'extrême droite, a été obligé de démissionner suite à sa passion amoureuse avec une réfugiée iranienne

La vie politique norvégienne vient de connaître un chapitre pour le moins étonnant et surprenant cet été, digne d'un roman de gare mêlant passion amoureuse et espionnage.

Selon des informations du Point, Per Sandberg, âgé de 58 ans, est dans la tourmente. Le ministre norvégien des Pêches depuis 2015 a été contraint de donner sa démission.

Ce numéro deux du parti d'extrême droite, anti-immigration et anti-islam, est tombé follement amoureux d'une réfugiée de 28 ans, Bahareh Letnes, une ancienne reine de beauté iranienne, qui a obtenu le droit d'asile après quatre demandes.

L'avenir de Per Sandberg a été malheureusement scellé à la suite d'une escapade romantique des deux tourtereaux dans le pays d'origine de la jeune femme, l'Iran. L'homme politique n'avait pas prévenu ses collègues au sein du gouvernement de ce voyage. Il avaiit également emporté durant ce séjour son téléphone de service, contenant des informations potentiellement sensibles. Bahareh Letnes a posté chaque jour sur les réseaux sociaux des photographies de ce voyage depuis l'Iran. Per Sandberg apparaît à de nombreuses reprises sur les clichés.

Le service norvégien de contre-espionnage, le PST, a en réalité soupçonné la jeune femme d'être manipulée par les services iraniens afin de cibler un membre du gouvernement. La mission de Per Sandberg, en tant que ministre des Pêches, lui accorde notamment la responsabilité de la plus importante ressource de la Norvège après les hydrocarbures. Le PST estime que l'Iran mène des activités d'espionnage très intenses à Oslo, tout comme la Chine et la Russie. A son retour d'Iran, le téléphone portable officiel du ministre a été examiné par les services norvégiens.

Le ministre a tenté de justifier la discrétion de son voyage en Iran par le fait qu'il ne voulait pas que son épouse légitime, une secrétaire d'Etat au ministère de la Santé, découvre cette escapade amoureuse.

La Première ministre Erna Solberg et le Parti du progrès (le FRP) de Per Sandberg n'ont pas caché leur mécontentement devant cette situation amoureuse qui a pris des proportions ubuesques avec ce voyage en Iran.

Per Sandberg a donc démissionné le 13 août dernier. Il a quitté son poste au gouvernement et son rôle clé de vice-président du Parti du progrès.

Depuis cette récente mésaventure et la fin brutale de sa carrire politique, Per Sandberg est fort heureusement toujours transporté par les sentiments amoureux. Il a en effet l'intention de se lancer dans l'écriture d'un livre avec sa bien aimée. Le thème du livre devrait être centré sur l'amour et le voyage.