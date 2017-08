La Norvège et la Suède, ces pays où il fait bon vieillir

Des chercheurs américains de l'Université de Columbia et de l'Université de Californie ont mis au point un nouveau baromètre permettant d'évaluer le bien-être des seniors en vérifiant comment et jusqu'où les pays s'adaptent au vieillissement de leur population. Selon l'OMS d'ici 2020, une personne sur cinq aura plus de 60 ans.

Intégration sociale, bonne entente entre les générations, état de santé… Le nouveau baromètre s'articule autour de cinq indicateurs sociaux et économiques qui permettent de quantifier le bien-être des personnes âgées en fonction des pays.

Au sommet du classement, on retrouve la Norvège, la Suède, les Etats-Unis, les Pays-Bas et le Japon.

"Il est très risqué pour un pays d'échouer à s'adapter au vieillissement de sa population" souligne John Rowe, coresponsable avec julius B. Richmond de l'équipe de chercheurs sur le projet cité par La Voix du Nord.

" Alors qu’un nombre inédit de personnes âgées vivent de plus en plus longtemps, il est particulièrement important que nous changions notre regard sur la question" expliquent-ils en insistant sur le fait que la société dans son ensemble doit trouver une stratégie pour "réussir à s'adapter au vieillissement de (sa) population".