Non, Carla Bruni n'a jamais eu de relation avec Donald Trump

L'information remonte au 26 juin 1991. En couverture du New York Post, Donald Trump qui s'apprête à se séparer de sa compagne de l'époque Marla Maples (en fait, ils ne divorceront qu'en 1999). Et à l'intérieur des pages, le journal croit savoir que le milliardaire s'est envolé pour… Carla Bruni ! Une information que Donald Trump lui-même va confirmer le lendemain aux journalistes ! La réponse ne se fait pas attendre. "Trump est un cinglé. C'est tellement faux et profondément embarrassant" affirme alors Carla Bruni.

25 ans après, l'ex-mannequin revient sur cet épisode. "Ce qui est amusant c'est qu'il ne s'est pas seulement inventé une relation avec moi, mais aussi avec Madonna ou Kim Basinger" explique-t-elle aujourd'hui dans le Corriere della Serra.

Par ailleurs, elle assure aussi n'avoir jamais subi de harcèlements sexuels durant sa période de mannequinat. "Je n'ai jamais été harcelée et je n'ai jamais rien vu de tel concernant les autres (mannequins): la mode était un milieu plutôt asexué" explique-t-elle aujourd'hui.