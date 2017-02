Nokia va dévoiler une nouvelle version de son célèbre 3310

À l'occasion du prochain salon Mobile World Congress de Barcelone, qui se tiendra à la fin du mois de février, Nokia devrait présenter une nouvelle version de son célèbre 3310, qui dominait le marché de la téléphonie mobile au début des années 2000. Le constructeur finlandais a annoncé ce mardi la présentation prochaine de 4 nouveau modèles lors du salon de Barcelone.

Ces nouveau téléphones seront présentés par le groupe finlandais HMD, qui a racheté Nokia en 2016. D'après le site VentureBeat, Nokia devrait aussi présenter trois smartphones, les Nokia 3, 5 et 6.

Le premier devrait être équipé d'un écran HD de 5,2 pouces, de 2Go de mémoire vive et d'un appareil photo de 12MPixels. Il serait commercialisé au prix de 199 euros.

De son côté, le Nokia 6 promet d'être plus élaboré, avec un écran Full HD de 5,5 pouces, 4Go de mémoire vive et une caméra arrière de 16MPixels. Il serait vendu 50 euros plus cher, soit 249 euros.

Le nouveau modèle de 3310 serait quant à lui nettement moins performant : il s'agirait simplement d'une version "dépoussiérée" du célèbre téléphone, reprenant le même design, et commercialisé pour moins de 60 euros.