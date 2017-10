Le Nobel de Physique aux découvreurs des ondes gravitationnelles

Il aura fallu un siècle. Cela mérite bien un Nobel. Les Américains Rainer Weiss, 85 ans, Barry Barish, 81 ans, et Kip Thorne, 77 ans ont obtenu le prix Nobel de Physique grâce à leur découverte des ondes gravitationnelles, prédites par Einstein en 1916. Il s'agit d'ondes marquant l'espace-temps, qui offrent une nouvelle fenêtre d'exploration de l'univers, à l'instar de la lumière, visible ou non. Par exemple, des phénomènes très violents, comme la fusion de deux trous noirs, provoquent des ondes qui s'étalent dans l'univers et que les scientifiques ont pu capter grâce à des instruments révolutionnaires, appelés Ligo.

A noter que les trois Américains ne sont pas les seuls à avoir participé à cette expérience. Les Européens (et notamment les Français Alain Brillet et Thibault Damour), avaient cosigné l'étude et apporté une aide précieuse au trio victorieux, grâce à leur propre outil, appelé Vigo.