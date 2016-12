Nintendo prévoit de sortir au moins trois jeux sur smartphone chaque année

Après avoir battu un record de téléchargements au mois de décembre 2016 avec "Super Mario Run", Nintendo a décidé de placer au cœur de sa stratégie les jeux dédiés aux smartphones. Fort du succès de ce coup d'essai, le célèbre concepteur japonais de jeux vidéo prévoit ainsi de sortir deux ou trois créations par an sur smarphones et tablettes.

Tatsumi Kimishima, le PDG de Nintendo, a confirmé cette stratégie dans une interview accordée au journal "Sankei", publié samedi 24 décembre.

Le patron du groupe précise que les prochains jeux auront des modèles économiques variables et des cibles très différentes. D'ici à mars 2017, Nintendo prévoit ainsi le lancement d'une version mobile de "Fire Emblem" et d'"Animal Crossing" ("Dobutsu no mori" en japonais).

Quelques semaines après la présentation au grand public de sa nouvelle console "Switch", Nintendo doit relever un défi commercial de taille pour rattraper l'échec de la Wii U. Les jeux destinés aux smartphones et tablettes apparaissent comme un segment de marché plus fructueux pour le groupe japonais, au point d'en faire un pilier de sa stratégie, en marge des divertissements réservés à ses consoles.