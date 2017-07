Nicolas Sarkozy, les ex de son mari, son fils qui veut devenir communiste : Carla Bruni se livre

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Laurent C.

Se disant aujourd'hui "pas politique du tout, Carla Bruni se réjouit en revanche de la fougue de sa progéniture. "Mon fils de 16 ans a les idées un peu tranchées, il se rêve communiste et je trouve ça formidable". Elle déclare aussi sa flamme à son mari. "Il a eu la peau de mon angoisse. J'ai rencontré quelqu'un avec qui partager le chemin".

Une famille recomposée qui fait le bonheur de l'artiste. "Je suis une solitaire bien accompagnée, au creux d’une famille pleine de tendresse", souligne-t-elle. J’adore les enfants de mon mari, les enfants de ses enfants, ses frères, ses parents". Et d'ajouter : "J’ai même de l’affection pour ses deux précédentes épouses".

Avec Nicolas Sarkozy (son mari depuis 10 ans), la chanteuse a eu une fille Giulia. Elle a également un fils, Aurélien, fruit de son histoire avec le philosophe Raphaël Enthoven. Quant à son mari, ancien président de la République, il est aussi père de trois fils, né de ses deux précédents mariages avec Marie-Dominique Culioli (mère de Pierre et Jean) et Cécilia Attias (mère de Louis).

