Nicola Sirkis juge "ignoble de rouvrir le Bataclan"

Rouvert en novembre dernier, après un an de fermeture, le Bataclan ne fait pas l'unanimité. A commencer par Nicola Sirkis, le chanteur d'Indochine, qui explique au Parisien tout le mal qu'il pense de cette réouverture. Il assure ainsi "ne plus jamais vouloir y jouer ou y assister lors d'un concert" après les attentats. "J'ai trouvé ça ignoble de rouvrir cette salle. On a perdu des gens que l'on connaissait là-bas."

"Je suis pour en faire un sanctuaire, un monument. Quelques jours après, il y a eu un lobbying des producteurs de spectacles tous réunis en conférence de presse alors qu'ils se détestent tous. Mais là, ils étaient unis pour dire: ‘‘Il faut que l'État nous aide''.

J'ai trouvé ça abject" raconte-t-il.