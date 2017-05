Nice : découverte d'une bombe datant de la Seconde Guerre Mondiale

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Mauritanie Mauritanie : l'ex-président Ely Ould Mohamed Vall est mort Le militaire, décédé ce 5 mai d'une crise cardiaque dans le nord du pays, a dirigé la Mauritanie entre 2005 et 2007.

Mention "photo retouchée" et visite médicale pour lutter contre les mannequins trop maigres

48 groupes ultras menacent de ne plus respecter les interdictions de déplacement

Athlétisme: Simbine surprend Gatlin et De Grasse à Doha

En savoir plus

"Les moyens de la traiter vont dans les prochains jours faire l'objet d'une étude précise, sur la base des constatations des plongeurs-démineurs, notamment, afin de déterminer s'il est possible de la déplacer ou si elle doit être neutralisée sur place", a expliqué la préfecture maritime dans un communiqué.

Un obus d'environ 250 kilos et mesurant un mètre de long a été découvert par archéologue plongeur jeudi 4 mai, à seulement 50 mètre de la plage de Nice, devant la Promenade des Anglais.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres