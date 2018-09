Nice : le cortège de mariage multiplie les infractions, Christian Estrosi reporte la cérémonie

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

20h40 Monaco-Marseille: les champions du monde Sidibé et Thauvin sur le banc AFP

Après de multiples infractions : conduite dangereuse, blocages de routes, insultes et outrages à agents... J’ai signifié aux mariés le refus de célébrer le mariage prévu et son report à lundi en application de la charte des mariages de la @villedenice , signée par chaque couple. pic.twitter.com/JIZCDEmegW

Conduite dangereuse, blocages de routes, insultes et outrages à agents... "Après de multiples infractions (...) j’ai signifié aux mariés le refus de célébrer le mariage prévu et son report à lundi", a tweeté le maire de la ville, Christian Estrosi, images de vidéo-surveillance à l'appui.

Mais ce samedi, un couple - ou au moins, une partie des invités - a décidé de passer outre et de faire sa loi sur le parcours du cortège.

Depuis le 1er juin 2012, la ville fait signer aux futurs époux une "charte de bonne conduite", qui les engagent à ne pas troubler la quiétude et la tranquillité de l'espace public, ainsi que la solennité de l’instant.

Le mariage attendra. Un couple qui devait convoler ce samedi a Nice a vu son mariage reporté à lundi, à cause de débordements sur le cortège.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres