NGTS-1b, la planète qui remet en cause les théories sur la formation des planètes

Elle n'est pas bien différente que beaucoup d'autres des milliers d'exoplanètes découvertes jusqu'ici. Pourtant, NGTS-1b a provoqué la stupeur dans la communauté scientifique. Découverte grâce au réseau de douze télescopes du projet Next-Generation Transit Survey, implanté au Chili, cette grosse planète de la taille de Jupiter est en fait beaucoup trop grosse pour son étoile. En effet, elle gravite autour d'une naine rouge, deux fois plus petite que notre soleil. Le ratio est démesuré, d'autant plus qu'elles sont très proches : il ne suffit que de 2,7 jours à cette planète pour faire un tour complet de son étoile.

Selon les théories de formations des planètes, de petites étoiles n'ont pas suffisamment d'énergie pour créer de tels monstres. "La présence de cette exoplanète est un véritable défi pour les idées reçues sur la formation des planètes" explique Daniel Bayliss, l'un des auteurs de l'étude, à Sciences et avenir. Soit les théories doivent être remises en cause, soit c'est une cause extérieur qui a produit un tel phénomène. Il pourrait, en effet, s'agir d'une planète errante, capturée par l'étoile. Une hypothèse "improbable" selon Daniel Baylis...